2-й таймКраснодар — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Краснодар» — «Динамо». Онлайн
  • 17:33
    • «Динамо» лидирует в чемпионской гонке после первого тайма
  • 14:58
    • «Химки» переиграли «Черноморец» и выиграли Первую лигу
  • 14:28
    • Источник: Компани подпишет контракт с «Баварией» до лета 2027 года
  • 13:32
    • Рууд одолел Коболли и пробился в финал турнира в Женеве
  • 16:18
    • Личка о матче с «Краснодаром»: Мы выйдем и будем играть в футбол так, как мы умеем
    Все новости спорта

    Паневежис — Кауно Жальгирис: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.05.2024 в 19:00 начнется матч в Лига А Литвы Паневежис — Кауно Жальгирис

    Футбол
    25.05.2024 в 19:00 начнется матч в турнире в Лига А Литвы Паневежис — Кауно Жальгирис. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Прямую трансляцию матча Паневежис — Кауно Жальгирис смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Канада в очередной раз выйдет в финал?
  • Канада — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Байер» сыграет на минималках?
  • «Кайзерслаутерн» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.96
    •
  • Парижане начнут без раскачки
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:20
    •  2.96
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вольф — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Мотидзуки
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ковачевич — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры