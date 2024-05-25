Личка: Не согласен, что меня считают лучшим тренером РПЛ

Главный тренер московского «Динамо»не согласен, что многие его называют лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Я вам честно скажу. Я такие индивидуальные награды не понимаю. Когда ты лучший бомбардир, там есть статистика. Кассьерра забил 21 гол — он будет лучшим бомбардиром. Я уважаю всех тренеров РПЛ и ФНЛ.

Например, очень хорошая работа тренера Мусаева. Он молодой, хороший парень, он строит новую команду. Здесь был Ивич — тоже отличный тренер. Мы можем так следить команда по команде. Честно говоря, я лучший или другой — это неважно.

Я хотел сегодня победить, выиграть чемпионство с командой, потому что это футбол, это коллективный спорт. И я, как тренер, без команды ничего не добьюсь, поэтому эти индивидуальные награды всегда менее ценны, — сказал Личка "Чемпионату".