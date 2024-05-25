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    Личка о матче с «Краснодаром»: Мы выйдем и будем играть в футбол так, как мы умеем

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Это важный день. Ты делаешь шаги в футболе именно для того, чтобы у тебя был шанс оказаться в ситуации, как сейчас.

    У меня уже был финал Суперкубка и чемпионство с "Брестом" в Беларуси. Сейчас у меня похожие чувства. Я уверен, что мы выйдем и будем играть в футбол так, как мы умеем. Надо получать удовольствие от игры, и все у нас будет хорошо», — сказал Личка Sport24.

  • «Краснодар» — «Динамо». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо»
  • Сегодня

    • Матч 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Стартовые составы — по этой ссылке.

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