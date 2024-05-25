Личка о матче с «Краснодаром»: Мы выйдем и будем играть в футбол так, как мы умеем

Главный тренервысказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ с

«Это важный день. Ты делаешь шаги в футболе именно для того, чтобы у тебя был шанс оказаться в ситуации, как сейчас.

У меня уже был финал Суперкубка и чемпионство с "Брестом" в Беларуси. Сейчас у меня похожие чувства. Я уверен, что мы выйдем и будем играть в футбол так, как мы умеем. Надо получать удовольствие от игры, и все у нас будет хорошо», — сказал Личка Sport24.

Матч 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Стартовые составы — по этой ссылке.