«Краснодар» — «Динамо»: составы, коэффициенты, прогноз

Константин Тюкавин — нападающий «Динамо» Фото: globallookpress.com
«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.
«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль, Фомин, Нгамалё, Чавес, Тюкавин.
После 29-и туров «Динамо» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе. «Краснодар» — на 3-й позиции (53 балла).
Матч между этими командами стартует сегодня, 25-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.