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    Тюкавин выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч РПЛ с «Краснодаром»

    «Краснодар» — «Динамо»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Краснодар» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч 30-го тура российской Премьер-лиги.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    «Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

    «Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль, Фомин, Нгамалё, Чавес, Тюкавин.

  • «Краснодар» — «Динамо». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо»
  • Сегодня

    • После 29-и туров «Динамо» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе. «Краснодар» — на 3-й позиции (53 балла).

    Матч между этими командами стартует сегодня, 25-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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