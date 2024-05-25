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    Колыванов: «Динамо» не было на поле

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    Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал поражение команды в матче 30-го тура против «Краснодара» (0:1).

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Полное безобразие. Провалило "Динамо" в этой игре все, что только можно было провалить. Не настроил Личка команду так, чтобы она боролась, провалил он все в решающий момент! Болельщики простили бы, если бы играли в атакующий футбол.

    А это именно то, что "Динамо" умеет делать. Но они сейчас показали самый трусливый футбол, который только может быть! Без эмоций, без всего сыграли. Это не "Динамо" было! Казалось, что команды не было на поле. Не узнал я ее. 20 минут прошло, и я сразу сказал, что "Динамо" в этом матче не выиграет.

    Одна команда вышла заряженной на победу, а другая — заработать ничью. Никогда не надо играть на ничью. Просто была игра от обороны. На это смотреть вообще не хотелось», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

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    После этого поражения «Динамо» не только упустило золотые медали, но и опустилось на третью строчку.

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