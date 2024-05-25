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    Гвардиола: Я очень высокого мнения о работе Компани

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что Венсан Компани с большой долей вероятности возглавит «Баварию».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я буду рад, если это произойдёт. У меня сложилось очень позитивное впечатление о Винни. Не имеет значения то, что его "Бёрнли" вылетел из АПЛ. Я знаю, какой он человек, как понимает игру, как ведёт себя с прессой. Я очень высокого мнения о его работе.

    Хочу, чтобы "Бавария" приняла лучшее решение для себя. Я люблю этот клуб, он заслуживает лучшего. Если там верят в Винни, то мы безоговорочно его поддерживаем», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

    Напомним, ранее Гвардиола работал в «Баварии». Мюнхенский клуб остался без тренера после ухода Томаса Тухеля со своего поста по окончании сезона

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