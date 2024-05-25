Флик после назначения в «Барселону» хочет купить Киммиха

Немецкий специалист, который, по последней информации, близок к подписанию контракта с «Барселоной», обозначил правого защитника «Баварии»в качестве главной трансферной цели для каталонского клуба. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Флик также одобрил переход опорного полузащитника «Бетиса» Гвидо Родригеса в «Барселону».

При этом немецкого специалиста беспокоит комплектация состава каталонского клуба в оборонительной линии. В частности, Флик понимает необходимость усиления позиций крайних защитников, поскольку Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити», может покинуть «Барселону» по окончании сезона, а Алекс Бальде находится не в лучшей форме и может быть продан грядущим летом.