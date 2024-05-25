Флик после назначения в «Барселону» хочет купить Киммиха

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
По информации источника, Флик также одобрил переход опорного полузащитника «Бетиса» Гвидо Родригеса в «Барселону».
При этом немецкого специалиста беспокоит комплектация состава каталонского клуба в оборонительной линии. В частности, Флик понимает необходимость усиления позиций крайних защитников, поскольку Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити», может покинуть «Барселону» по окончании сезона, а Алекс Бальде находится не в лучшей форме и может быть продан грядущим летом.