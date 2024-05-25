Фернандеш ответил на вопрос о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»

Капитандал комментарий по поводу своего будущего в английском клубе.

«После этого трудного сезона моя обязанность — дать больше клубу. Это начинается с меня. И оно начнётся уже сегодня. Мы должны выложиться по полной в последнем матче против "Сити" и двигаться вперёд.

Я люблю выходить на "Олд Траффорд" больше всего на свете. Я не хочу уходить. Это всегда было моей заветной мечтой.

Я просто хочу, чтобы мои ожидания соответствовали ожиданиям клуба. Если вы поговорите с любым фанатом, он скажет вам то же самое. Мы хотим бороться за чемпионство. Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Мы хотим выйти в финал кубка. Это стандарты. Это то, что я хочу. Это то, чего вы все заслуживаете.

Я просто хочу продолжать бороться. Я хочу быть здесь. Моя семья хочет быть здесь. Если вы хоть на мгновение сомневаетесь в этом, вам просто нужно взглянуть на мой плейлист в Spotify, и это вам всё докажет», — приводит слова Фернандеша Фабрицио Романо.

Напомним, что «красные дьяволы» завершили сезон АПЛ только на восьмой позиции.