Евсеев: Проблема «Зенита» в самоуверенности

Известный российский тренеррассказал, почему в этом сезоне унаблюдается спад.

«Проблема заключается в самоуверенности. У некоторых она наблюдается не первый год. Я говорю о многих легионерах, хотя у кого-то из них имеется российское гражданство. Они не показывают свой максимум. Ты обязан вне зависимости от уровня оппонента выкладываться на сто процентов. Но не все игроки могут этим похвастать

Просто надо задавать вопросы "Динамо" и "Краснодару", почему они не воспользовались осечками конкурента. Ведь тот фактически сделал все, чтобы вывести их на вершину.

Возьмем показатель набранных очков, который говорит о многом. Даже в случае победы у бело-голубых будет 59. Это очень мало. Раньше чемпионы стабильно выбивали больше 60, а, например, сине-бело-голубые в прошлом сезоне — 70», — приводит слова Евсеева RT.

За тур до конца чемпионата «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице и на два балла отстает от первого «Динамо».