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    Дивеев: Сейчас я вернул ту форму, которая была до травмы

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своих травмах.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «У меня долгое время был дискомфорт: в течение нескольких недель, еще с финала Кубка, иногда возникал блок в суставе, что напрягало меня. Если это происходило, то дискомфорт был на день или два, а потом все приходило в норму. Но в матче с "Зенитом" голеностоп просто не поворачивался, я даже идти не мог. До травмы мы разговаривали с Безугловым, что если это еще раз произойдет, то психологически мне будет тяжело. Решили сделать операцию и, тьфу-тьфу, все хорошо.

    Порой злился на себя, задавал вопрос: "Почему так происходит?". Но наш реабилитолог Игорь Степанов сильно помог мне, в том числе, психологически, правильно преподносил себя в общении со мной. Он говорил, чтобы я не загонялся во время долгого восстановления. И это время правда прошло довольно быстро и интересно. В этот период я познал свой организм, узнал много нового: как правильно держать себя в форме, правильно подготавливаться к матчам. Сейчас мне стало легче, потому что я знаю, что мне надо делать перед матчем, во время и после него.

    Когда сложнее восстанавливаться? После перелома. Тогда у меня нога стала как камень, ее приходилось много и долго разрабатывать, чтобы адаптировались мышцы. Я два-три месяца ходил в гипсе, потом в лангетке. А после операции на голеностопе я всего месяц ходил с лангеткой и потом приступил к упражнениям.

    Боязнь получить травму? Были такие ощущения, но когда ты имеешь опыт в подобных ситуациях, то становится легче. В первых трех-четырех играх я понимал, что в некоторых моментах не успеваю, выбираю неправильную позицию, но затем через матчи все пришло в норму. Сейчас я вернул ту форму, которая была до травмы», — приводит слова Дивеева клубная пресс-служба.

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