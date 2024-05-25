Дивеев: В этом сезоне не было ни одного стабильно выступающего клуба

Защитниквысказался о текущем сезоне РПЛ.

«Первую часть сезона я совсем не играл, был зрителем. Мы много очков отдали в концовках матчей, в том числе и после зимней паузы. Часто вели по ходу игры, но отдавали очки соперникам. Сколько у нас ничьих? Целых 12! Если бы эти очки не потеряли, находились бы в тройке точно. Очень сложно рассуждать о причинах. Возможно, не хватало концентрации в конце матчей.

Мы сыграли три игры с "Зенитом", два матча завершили вничью и один раз победили, прервав долгую серию без побед в Петербурге, и пропустив в этих встречах всего один мяч. Играли хорошо со "Спартаком", но сами же упустили победу в матче первого круга.

Да, если посмотреть, сколько команд теряли очки, становится обидно. В чемпионате не было ни одного стабильно выступающего клуба, который бы доминировал на всей дистанции», — приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.

В настоящий момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.