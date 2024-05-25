Деменко: Нельзя представить ЦСКА без Файзуллаева

Бывший российский футболиствысказался о полузащитнике ЦСКА

«Если даже "Динамо" не станет чемпионом, то всё равно я считаю лучшим тренером нынешнего сезона РПЛ Марцела Личку. Открытием сезона является Константин Тюкавин. А лучшим молодым игроком — Аббосбек Файзуллаев. Я считаю, что ЦСКА совершил очень хорошее приобретение и мальчишка в таком возрасте уже ассоциирует себя лидером.

Уже нельзя представить ЦСКА без Файзуллаева, ведь он ведёт игру, набирается опыта и с каждым разом прибавляет. Пока разочарованием сезона считаю весеннюю часть "Краснодара". У команды были шансы быстрее решить вопрос чемпионства», — сказал Деменко «Чемпионату».