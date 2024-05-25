Черчесов: Тюкавин — нестандартный футболист, играющий важную роль в команде

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о форварде

«Вы о нем узнали, когда он только начал играть в основном составе "Динамо", а я его уже знал, когда он выступал в юношеском "Динамо". Мы часто смотрели игры, я уже там его приметил. Другое дело, что в РПЛ играть непросто, и он показывает свою состоятельность. Это нестандартный игрок, который играет в команде важную роль», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

21‑летний Тюкавин в текущем сезоне сыграл в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 10 голевых передач.