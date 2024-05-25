Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» — нечто большее, чем просто красивая цитата для социальных сетей

Бруну Фернандеш Фото: globallookpress.com
«Я знаю, что для вас это был нелёгкий сезон. Мы не соответствовали тем стандартам, которых вы заслуживаете. Мы не всегда соответствовали той поддержке, которую вы нам оказывали. Как капитан я чувствую это больше, чем кто-либо другой, и это не та ответственность, которую я принимаю как должное.
Этот клуб — нечто большее, чем просто красивая цитата для социальных сетей. Это то, что мне глубоко небезразлично», — приводит слова Фернандеша The Players Tribune.
Напомним, что «красные дьяволы» завершили сезон АПЛ только на восьмой позиции.