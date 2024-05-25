Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» — нечто большее, чем просто красивая цитата для социальных сетей

Капитанподвел итог сезона для своей команды.

«Я знаю, что для вас это был нелёгкий сезон. Мы не соответствовали тем стандартам, которых вы заслуживаете. Мы не всегда соответствовали той поддержке, которую вы нам оказывали. Как капитан я чувствую это больше, чем кто-либо другой, и это не та ответственность, которую я принимаю как должное.

Этот клуб — нечто большее, чем просто красивая цитата для социальных сетей. Это то, что мне глубоко небезразлично», — приводит слова Фернандеша The Players Tribune.

Напомним, что «красные дьяволы» завершили сезон АПЛ только на восьмой позиции.