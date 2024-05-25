Аленичев: Станкович — большая фигура в футболе

Бывший полузащитник и тренервысказался о назначениина пост главного тренера клуба.

«Я как-то говорил друзьям, что "Спартак" возьмёт португало-испанского тренера, но в то же время сказал, что могут сделать ставку на тренера с Балкан. В России уже работали Ивич и Йоканович, в "Пари НН" пришёл Илич.

Спортивный директор "Спартака" — португалец Амарал. Он мог сделать ставку на португальца или испанца. Но выбор пал на Деяна Станковича. Конечно, Станкович — большая фигура в футболе, особенно в качестве футболиста. В сумме он провёл около 16 сезонов в "Лацио" и "Интере". Выигрывал всё что можно — это даже не обсуждается.

Как футболист Станкович заслуживает большого уважения. По поводу Станковича-тренера сказать ничего не могу. Он выигрывал трофеи с "Ференцварошем" и "Црвеной Звездой". Но, думаю, в этих странах можно без особых усилий побеждать в чемпионате. Для Станковича в Венгрии и Сербии всё складывалось достаточно легко. Как получится в "Спартаке" — сложно сказать. Не буду делать никаких прогнозов. Просто хочется посмотреть на него. И чтобы он доработал контракт до конца. Потому что болельщикам отставки уже надоели», — цитирует Аленичева «Чемпионат».