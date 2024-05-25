Аленичев объяснил спад «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака»объяснил, почему «Зенит» стал слабее в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

По словам российского специалиста, во всём виноват эмоциональный спад у отдельных игроков.

«Если бразильский курс "Зенита" не остановится, Петербург в ближайшие годы всё равно будет доминировать в российском футболе и останется фаворитом на чемпионство. В этом сезоне произошёл эмоциональный спад у двух лидеров — Вендела и Клаудиньо. Видно, что они не сыграли на свой максимум. От этого у "Зенита" сейчас такое положение в таблице», — сказал Аленичев «Чемпионату».

Сейчас «Зенит» идет вторым в таблице. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет два очка.