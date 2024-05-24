Хави покинет «Барселону» после матча с «Севильей»

покинет пост главного тренерапосле матча заключительного тура чемпионата Испании против «Севильи».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство каталонского клуба уже определилось с кандидатурой нового главного тренера.

После увольнения Хави команду возглавил Ханс-Дитер Флик.

Источник утверждает, что руководство «Барсы» уже сообщило немецкому специалисту, что он станет следующим тренером команды.

Ранее сообщалось, что «Барселона» решила прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.

Матч «Севилья» — «Барселона» состоится 26 мая, начало — в 22:00 мск.