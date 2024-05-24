ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль Сабитов«Чемпионские матчи выигрывают характер и самоотдача». Равиль Сабитов — о «золотом матче» в Краснодаре и работе с Бесковым
    Все новости спорта

    Хави покинет «Барселону» после матча с «Севильей»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» после матча заключительного тура чемпионата Испании против «Севильи».

    Хави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство каталонского клуба уже определилось с кандидатурой нового главного тренера.

    После увольнения Хави команду возглавил Ханс-Дитер Флик.

    Источник утверждает, что руководство «Барсы» уже сообщило немецкому специалисту, что он станет следующим тренером команды.

  • Хави: Получил позитивные сообщения от Лапорты и по-прежнему сосредоточен на проекте «Барсы»
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что «Барселона» решила прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.

    Матч «Севилья» — «Барселона» состоится 26 мая, начало — в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» не отдаст чемпионский титул
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Зенит» и «Ростов» порадуют ярким футболом
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Ждем много голов
  • «Жирона» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.25
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Жирона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 19:20
    •  3.05
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры