Онана: Я приехал в «МЮ» как лучший вратарь в мире, и все пошло прахом

Вратарьоценил свою игру в этом сезоне АПЛ.

«Я приехал в "МЮ" как лучший вратарь в мире, и все пошло прахом. Я задумался: "Что произошло?" Но именно так иногда и бывает в футболе. Однако всё зависит от того, хочешь ли ты оставаться на месте или встать и бороться. Я знаю, что сделал, чтобы попасть сюда, и знаю, кто я. Я решил встать и бороться», — приводит слова Онана Daily Mail.

В текущем сезоне Онана провел 50 матчей за «Манчестер Юнайтед» и сохранил ворота в неприкосновенности, отыграв «на ноль» 13 раз.