Левандовский: Было большой честью играть в твоей команде, Хави!

Нападающийвысказался об увольнении испанского специалистас поста главного тренера каталонского клуба.

«Было большой честью играть в твоей команде, Хави!

У "Барсы" особая история, частью которой ты будешь всегда. Я горжусь тем, что удивительная глава моей истории в этом великом клубе была написана вместе с тобой.

Спасибо, Хави, и удачи!», — написал Левандовски в своей социальной сети.

Напомним, в конце февраля Хави сообщил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Через несколько месяцев руководство клуба уговорило его остаться. Но вскоре после этого президент «Барсы» Жоан Лапорта решил расстаться с тренером из-за его заявлений в финансовом состоянии клуба.