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    Хави — об уходе из «Барселоны»: Желаю всего наилучшего клубу, который остается в моем сердце

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал свой уход из команды по окончании сезона.

    Хави
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    Хави

    «Дорогие друзья, в воскресенье закончится мое пребывание на тренерской скамейке "Барсы". Не так легко уйти из клуба всей своей жизни, но я очень горжусь за два с половиной года в команде, которая стала мне второй семьей.

    Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь. С воскресенья я стану еще одним фанатом на трибунах. Кем бы я ни был, игроком или тренером, я болельщик "Барселоны", и хочу только лучшего для клуба всей моей жизни.

    Я работал с отличными футболистами и потрясающим персоналом. Вместе с ними мы достигли поставленных целей, кульминацией чего были победы в ла лиге и Суперкубке в прошлом году. В этом сезоне все пошло не так, как мы хотели, но мы помогли вырасти новому поколению воспитанников "Барселоны".

    Спасибо большое всем: фанатам, игрокам, персоналу, работникам клуба, президенту, совету директоров, спортивным директорам, СМИ и всем, с кем я провел этот путь за два с половиной сезона.

    Желаю всего наилучшего клубу, который остается в моем сердце», — написал Хави в соцсетях.

    Напомним, в конце февраля Хави сообщил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Через несколько месяцев руководство клуба уговорило его остаться. Но вскоре после этого президент «Барсы» Жоан Лапорта решил расстаться с тренером из-за его заявлений в финансовом состоянии клуба.

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