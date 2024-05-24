Флик согласен на любые финансовые условия ради работы в «Барселоне»

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, Флик еще несколько месяцев назад подтвердил руководству «Барсы», что заинтересован в этой работе.
Источник утверждает, что контракт и финансовые условия сотрудничества с немецким специалистом не будут проблемой для «Барселоны».
Отмечается, что Флик всегда мечтал о работе в таком клубе, как «Барселона».
Сообщалось, что «Барселона» достигла принципиальной договоренности с Фликом.
Флик заменит в «Барселоне» Хави, у которого снова возникли разногласия с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Ранее стало известно, что «Барселона» решила прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.
Напомним, Флик ранее возглавлял «Баварию» и сборную Германии.