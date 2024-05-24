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    Флик согласен на любые финансовые условия ради работы в «Барселоне»

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    Ханс-Дитер Флик согласен в любой момент стать новым главным тренером «Барселоны».

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    По информации журналиста Фабрицио Романо, Флик еще несколько месяцев назад подтвердил руководству «Барсы», что заинтересован в этой работе.

    Источник утверждает, что контракт и финансовые условия сотрудничества с немецким специалистом не будут проблемой для «Барселоны».

    Отмечается, что Флик всегда мечтал о работе в таком клубе, как «Барселона».

    Сообщалось, что «Барселона» достигла принципиальной договоренности с Фликом.

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    • Флик заменит в «Барселоне» Хави, у которого снова возникли разногласия с президентом клуба Жоаном Лапортой.

    Ранее стало известно, что «Барселона» решила прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.

    Напомним, Флик ранее возглавлял «Баварию» и сборную Германии.

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