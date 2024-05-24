Бернарду Силва: Если бы выездные голы имели значение, мы бы прошли «Реал» в этом сезоне

Полузащитниквысказался о влиянии отмены правила выездного гола.

«Я не знаю, у меня нет ответа. Скажем, если бы выездные голы имели значение, мы бы прошли "Реал" в этом сезоне. Но мы также уступили "Тоттенхэму" из-за них несколько лет назад.

Я не знаю. Я понимаю, почему это правило убрали. Сейчас команды действуют более раскрепощенно, потому что раньше дома играли с настроем не пропустить гол, и это, думаю, не шло игре на пользу.

В какой-то мере я это понимаю, теперь команды активнее борются», — приводит слова Силвы клубная пресс-служба.