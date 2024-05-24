С «Барселоны» сняли обвинения по делу о взяточничестве

Апелляционный суд Барселоны отменил решение о привлечении к ответственности президентаЖоана Лапорты и бывших директоров клуба по делу Негрейры.

Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и Лапорту обвиняли во взяточничестве в связи с выплатами бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

По информации Mundo Deportivo, суд согласился с Антикоррупционной прокуратурой и доводами стороны защиты и аннулировал обвинение во взяточничестве.

Антикоррупционная прокуратура не видела поводов для наказания «Барселоны», так как Негрейра не имел статуса государственного служащего, который требуется для такого рода преступлений.

«"Барселона" выражает свое полное удовлетворение по поводу принятого сегодня решения судом Барселоны, поскольку оно подтверждает аргументы защиты, представленные клубом, и отвергает гипотезу о предполагаемом преступлении во взяточничестве.

Мы уверены, что через правосудие можно будет окончательно прояснить предмет жалобы и доказать абсолютную невиновность клуба», — говорится в заявлении каталонского клуба.

Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 миллиона евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018 год.