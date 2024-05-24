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    С «Барселоны» сняли обвинения по делу о взяточничестве

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    Апелляционный суд Барселоны отменил решение о привлечении к ответственности президента «Барселоны» Жоана Лапорты и бывших директоров клуба по делу Негрейры.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и Лапорту обвиняли во взяточничестве в связи с выплатами бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

    По информации Mundo Deportivo, суд согласился с Антикоррупционной прокуратурой и доводами стороны защиты и аннулировал обвинение во взяточничестве.

    Антикоррупционная прокуратура не видела поводов для наказания «Барселоны», так как Негрейра не имел статуса государственного служащего, который требуется для такого рода преступлений.

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    • «"Барселона" выражает свое полное удовлетворение по поводу принятого сегодня решения судом Барселоны, поскольку оно подтверждает аргументы защиты, представленные клубом, и отвергает гипотезу о предполагаемом преступлении во взяточничестве.

    Мы уверены, что через правосудие можно будет окончательно прояснить предмет жалобы и доказать абсолютную невиновность клуба», — говорится в заявлении каталонского клуба.

    Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 миллиона евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018 год.

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