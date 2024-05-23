Семак — о Сафонове в «ПСЖ»: Огромный плюс для нашего футбола и самого Матвея

Главный тренероценил возможный переход

«Думаю, это очень хороший шанс для Матвея, он не боится никакой конкуренции. Безусловно, это шаг вперед. Не так часто наши игроки получают предложения от европейских грандов.

Безусловно, это очень приятная новость. Дай Бог, чтобы все получилось, и Матвей попробовал свои силы в одном из лучших европейских клубов на сегодняшний день. Это огромный плюс для нашего футбола и для него самого», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне Сафонов провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль».