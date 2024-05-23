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    Педро: Судьба золота зависит не только от нас

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    Нападающий «Зенита» Педро высказался о чемпионской гонке в российской премьер-лиге.

    Педро
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    Педро

    «В первую очередь нам нужно думать о своей игре. Если мы не победим "Ростов", то не будет смысла болеть за других.

    Сейчас мы отстаем от "Динамо". Если бы мы не обыграли "Ахмат", то уступили второе место "Краснодару". Я слежу за ними. В субботу за ужином мы всей командой наблюдали за матчем "Краснодара". Теперь судьба золота зависит не только от нас, но и от них», — приводит слова Педро «Спорт-Экспресс».

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    В настоящий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице и на два очка отстает от первого «Динамо».

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