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    Мозес обратился к «Спартаку»: Вы всегда будете в моем сердце

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    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес попрощался с московским коллективом.

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    «После трёх прекрасных лет в этом великом клубе для меня настало время отправиться в новое приключение, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать огромное сердечное спасибо всем, кто связан с московским "Спартаком", за вашу невероятную поддержку во время моего пребывания здесь.

    Я наслаждался каждой минутой и ухожу с воспоминаниями, которыми буду дорожить вечно. Победа в Кубке России, наше совместное выступление в Лиге Европы, а также бесчисленные победы и успехи, которых мы добились как команда, навсегда останутся со мной.

    Спасибо совету директоров, руководству, тренерам, моим товарищам по команде и, конечно, самое главное, нашим болельщикам за то, что они приняли меня в семью "Спартака".

    Желаю удачи в будущем. Вы всегда будете в моём сердце», — написал Мозес на своей странице в социальной сети.

    Ранее стало известно, что Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона.

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