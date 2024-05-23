ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль Сабитов«Чемпионские матчи выигрывают характер и самоотдача». Равиль Сабитов — о «золотом матче» в Краснодаре и работе с Бесковым
  • 19:53
    • Канада разобралась со Словакией и пробилась в полуфинал чемпионата мира
  • 19:48
    • Швейцария победила Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира
    Все новости спорта

    Анчелотти: Лучшие качества, которые команда показала в этом году, — это настрой, концентрация и командная работа

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу сильных сторон своей команды.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Лучшие качества, которые команда показала в этом году, — это настрой, концентрация и командная работа. Я думаю, что это сыграло решающую роль в нынешнем сезоне, который получился очень хорошим, несмотря на трудности в начале. Можно сказать, что сильные стороны этой команды — это конкурентоспособность, серьезность и умение преодолевать любые препятствия.

    Я верю в креативность игроков, когда они владеют мячом, и не хочу зацикливать их на заранее отработанных схемах. Скорее, я оставляю это на их индивидуальную инициативу», — приводит слова Анчелотти madriduniversal.com.

    Напомним, что «Реал» стал чемпионом Испании по итогам этого сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Свою безупречную серию Швеция продолжит и в плей-офф?
  • Швеция — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • США и Чехия перенасытят игру голами?
  • США — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Рейнджерс» сравняются с «Пантерз» по числу побед?
  • «Рейнджерс» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Жирона — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Этчеверри — Дардери
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.42
  • Прогноз на матч Ружаньский — Околи
  • Бои
  • Завтра в 23:00
    •  3.25
  • Экспресс дня 24 мая
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры