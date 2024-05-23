Анчелотти: Лучшие качества, которые команда показала в этом году, — это настрой, концентрация и командная работа

Главный тренердал комментарий по поводу сильных сторон своей команды.

«Лучшие качества, которые команда показала в этом году, — это настрой, концентрация и командная работа. Я думаю, что это сыграло решающую роль в нынешнем сезоне, который получился очень хорошим, несмотря на трудности в начале. Можно сказать, что сильные стороны этой команды — это конкурентоспособность, серьезность и умение преодолевать любые препятствия.

Я верю в креативность игроков, когда они владеют мячом, и не хочу зацикливать их на заранее отработанных схемах. Скорее, я оставляю это на их индивидуальную инициативу», — приводит слова Анчелотти madriduniversal.com.

Напомним, что «Реал» стал чемпионом Испании по итогам этого сезона.