Тебас: Я убежден, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал»

Глава Ла Лигивысказался о возможном переходе

«Я убежден, что Килиан Мбаппе перейдет в "Реал Мадрид", я на 99% уверен, что он будет там в следующем сезоне. Это единственный европейский клуб, который мог бы его подписать. Судя по тому, что я читал и слышал, вряд ли какой-либо клуб АПЛ повторит предложение "Реала".

Мы прогрессируем и продолжим это делать, но его приезд, конечно, станет для нас преимуществом.

Игроки способствуют успеху чемпионата, но это не единственный фактор. Криштиану Роналду, например, перешел в Серию А, но, несмотря на это, лига не взорвалась. В "ПСЖ" играли Месси, Неймар и Мбаппе, но Лига 1 также не емонстрировала больших успехов», — приводит слова Тебаса Le Parisien.

Напомним, ранее Мбаппе объявил о том, что покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона.