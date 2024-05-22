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    Тебас: Я убежден, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал»

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    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «Я убежден, что Килиан Мбаппе перейдет в "Реал Мадрид", я на 99% уверен, что он будет там в следующем сезоне. Это единственный европейский клуб, который мог бы его подписать. Судя по тому, что я читал и слышал, вряд ли какой-либо клуб АПЛ повторит предложение "Реала".

    Мы прогрессируем и продолжим это делать, но его приезд, конечно, станет для нас преимуществом.

    Игроки способствуют успеху чемпионата, но это не единственный фактор. Криштиану Роналду, например, перешел в Серию А, но, несмотря на это, лига не взорвалась. В "ПСЖ" играли Месси, Неймар и Мбаппе, но Лига 1 также не емонстрировала больших успехов», — приводит слова Тебаса Le Parisien.

    Напомним, ранее Мбаппе объявил о том, что покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона.

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