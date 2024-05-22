Раш: Клопп построил не одну, а две классные команды

Легендавысказался о, который покинул пост главного тренера мерсисайдского клуба.

«Я думаю, что он стоит на одном уровне с лучшими тренерами, которые когда-либо работали в клубе — посмотрите на Билла Шенкли, Боба Пэйсли, сэра Кенни Далглиша. В "Ливерпуле" он построил не одну, а две классные команды.

В прошлом году, когда наши результаты ухудшились, многие не ожидали, что этот сезон будет хорош. Если бы в начале сезона кто-то сказал, что мы проведем отличный матч на "Уэмбли", выиграем трофей и выйдем в Лигу чемпионов, вы бы сильно в этом сомневались. Говорят, что этот сезон разочаровал, и это отчасти связано с тем, что стандарты Юргена очень высоки. Клопп задает высочайшие стандарты, поэтому он должен всегда быть на высоте.

Клопп напоминает Шенкли. Шенкс заложил основы, а Боб Пэйсли вывел команду на новый уровень. Боб не любил много говорить, в отличие от Шенкли, и Юрген — это современный Шенкли. Он очень эмоционален, он демонстрирует страсть как на скамейке, так и перед болельщиками, и именно за это его любят фанаты», — приводит слова Раша пресс-служба «Ливерпуля».