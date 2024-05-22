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    Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

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    Маурисио Почеттино не планирует делать перерыв в тренерской карьере после ухода из «Челси».

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    По информации talkSPORT, Почеттино хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед», который уже давно ищет замену Эрику тен Хагу.

    При этом The Standard, что руководство «МЮ» заинтересовано в назначении аргентинского специалиста.

  • Гладко было на бумаге. Уход Почеттино ставит под вопрос долгосрочные планы «Челси»
  • Лондонский клуб расстался с тренером, при котором «синие» выступили лучше, чем должны были
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    • Кроме того, интерес к Почеттино проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб ранее не смог договориться с целым рядом тренеров, среди которых Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсман, Ральф Рангник и Ханс-Дитер Флик.

    Напомним, Почеттино и «Челси» расторгли контракт по обоюдному согласию.

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