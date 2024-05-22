Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
По информации talkSPORT, Почеттино хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед», который уже давно ищет замену Эрику тен Хагу.
При этом The Standard, что руководство «МЮ» заинтересовано в назначении аргентинского специалиста.
Кроме того, интерес к Почеттино проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб ранее не смог договориться с целым рядом тренеров, среди которых Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсман, Ральф Рангник и Ханс-Дитер Флик.
Напомним, Почеттино и «Челси» расторгли контракт по обоюдному согласию.