Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

не планирует делать перерыв в тренерской карьере после ухода из

По информации talkSPORT, Почеттино хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед», который уже давно ищет замену Эрику тен Хагу.

При этом The Standard, что руководство «МЮ» заинтересовано в назначении аргентинского специалиста.

Кроме того, интерес к Почеттино проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб ранее не смог договориться с целым рядом тренеров, среди которых Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсман, Ральф Рангник и Ханс-Дитер Флик.

Напомним, Почеттино и «Челси» расторгли контракт по обоюдному согласию.