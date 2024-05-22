Мостовой об учебе на тренера: Испытываю проблемы в работе с компьютером

Бывший футболист «Спартака»рассказал, как проходит его обучение на тренера.

«Учеба проходит нормально, у нас хорошая группа, мы в прошлом сильные и хорошие футболисты. Единственное, что я старше всех.

Всё идет в плановом режиме. Проблемы с компьютером? Тоже есть, конечно, у всех есть проблемы с компьютером.

Футбол — это не компьютер, в него играют живые люди. Компьютер в футбол не играет, так что нет разницы, что ты напечатаешь на компьютере», — приводит слова Мостового ТАСС.

Мостовой учится на тренера вместе с Андреем Аршавиным, Дмитрием Сычевым, Юрием Жирковым и другими известными российскими футболистами.