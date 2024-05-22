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    Левандовский: Мбаппе в «Реале»? Страха нет

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    Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Официально пока ничего не сказано, но кажется, что все дороги ведут в "Реал". Страха нет. Он невероятный игрок, и если он перейдет в "Мадрид", это будет очень сильная команда.

    Но наш менталитет должен таким: независимо от того, насколько хорош соперник, мы сможем его победить, если будем работать вместе как команда.

    Мы должны быть готовы с первого матча, с первых минут, потому что "Реалу" наверняка понадобится время. Они не будут хорошо играть в начале турнира, будут терять очки, и мы должны этим воспользоваться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы обогнать. Как два сезона назад, когда были матчи, которые мы не смогли выиграть, но и не проиграли», — приводит слова Левандовского Marca.

    Напомним, ранее Мбаппе объявил о том, что покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона.

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