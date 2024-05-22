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    Гвардиола: Хочу разделить эту награду с Артетой

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о награде лучшему тренеру сезона-2023/2024 в английской Премьер-лиге.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я хочу разделить эту награду! Особенно с Микелем Артетой за невероятную работу, которую он проделывал до последнего матча, доводя напряжение в чемпионской гонке до предела. Конечно, с Юргеном Клоппом за незабываемую борьбу на протяжении многих лет. И с Унаи Эмери, который снова совершил нечто невероятное, выведя "Астон Виллу" в Лигу чемпионов. И с Андони Ираолой за то, что он сделал в "Борнмуте" в своём первом сезоне в АПЛ, оправившись после тяжёлого начала.

    Для меня большая честь работать рядом с ними и выиграть этот трофей. В будущем мы постараемся защитить эту награду», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт английской Премьер-лиги.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2023/2024. После 38 туров АПЛ «горожане» набрали 91 очко, опередив ближайшего преследователя в лице лондонского «Арсенала» на два очка.

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