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    Губерниев: Вернблум — врун и лицемер

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    Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума о времени, проведенном в России.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Это попытка быть хорошим для той стороны. Он что, скажет, что кайфовал в России? Понтус зарабатывал большие деньги, которые бы не заработал больше нигде. Его жалко, ведь он просто врун и лицемер», — сказал Губерниев «СЭ».

    Ранее 37-летний Вернблум принес извинения перед народом Швеции за свое выступление за ЦСКА. Швед играл за армейцев с 2012 по 2018 год.

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    Всего за красно-синих он провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с москвичами полузащитник стал трехкратным чемпионом России. Футболист завершил карьеру в 2021 году.

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