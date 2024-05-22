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    Генич: Чемпионом России станет «Зенит»

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    Известный российский комментатор Константин Генич считает, что чемпионом России в сезоне-2023/24 станет санкт-петербургский «Зенит».

    Константин Генич
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    Константин Генич

    «Кто чемпион? "Зенит". Меня сейчас обвинят опять.

    Когда последний раз чемпионом во Франции стал "Лилль", тогда их президент сказал, что нам надо выиграть чемпионат сейчас, во что бы то ни стало, потому что следующие 10 лет выиграет "ПСЖ", потому что шансов у нас уже не будет. И вот здесь то же самое. Если вот сейчас "Динамо" не возьмет… В ближайшие годы, в следующий год точно не возьмут», — сказал Генич «Чемпионату».

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    За тур до конца чемпионата России в таблице лидирует «Динамо» с 56 очками.

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