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    Генич: В этом сезоне в РПЛ происходит абсурд

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    Комментатор Константин Генич высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/24.

    Константин Генич
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    Константин Генич

    «Даже выигрывая за четыре тура до конца в прошлом сезоне, "Зенит" показывал, что есть чемпионская команда, есть стабильность. А то, что происходит в этом сезоне, это абсурд.

    Самый настоящий абсурд, когда "Краснодар" в первую часть сезона везёт "Зениту" семь-восемь очков, 10 очков "Динамо". Потом на большую паузу зимнюю они уходят: "Краснодар" два очка проигрывает "Зениту", "Динамо" уступает. В 24-м туре у "Зенита" девятиочковый отрыв от "Динамо" и четырёхочковый от "Краснодара", а к последнему туру они приходят: 56, 54, 53.

    Ну, как бы и "Динамо" в лидерах. Ну это что за чемпионат? Ну что это такое? Ну, кому-то это, может быть, нравится, когда мы сидим, смотрим эту сумасшедшую развязку там с голами Нгамалё на последних минутах в Калининграде и Сочи. Эмоционально это круто, но это не говорит о том, что уровень чемпионата высокий», — сказал Генич «Чемпионату».

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