Винисиус: Тони Кроос, ты гений, мы любим тебя!

Бразильский форвардотреагировал на решение своего партнера по командезавершить карьеру после Евро-2024.

«Гений. Это самое близкое слово, которое я смог подобрать, чтобы охарактеризовать тебя, Тони. И все же это очень далеко от того, чего ты заслуживаешь.

Сегодня печальный день для меня и для мадридиста. Но это ужасный день для футбола. Грустно знать, что скоро ты уйдешь от нас. Ты мог бы сделать еще очень, очень многое. Но я понимаю тебя.

Спасибо тебе за каждый урок, за каждое наставление и за то, что помог мне многому научиться за эти годы. Мы любим тебя! Идем за 15-й победой в ЛЧ ради тебя.

Ты замечательный человек, Тони Кроос», — написал Винисиус на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Кроос пополнил состав «Реала» в 2014-м году, перейдя из «Баварии». За 10 лет в стане «сливочных» полузащитник провел 463 матчей, забил 28 голов и сделал 98 голевых передач. В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 45-и встречах за «Реал» во всех турнирах, забил гол и сделал 8 голевых передач.

Тони Кроос сыграет на чемпионате Европы 2024-го года в составе сборной Германии. Турнир начнется 14-го июня и закончится 14-го июля.