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    Палмер оценил выступление «Челси» в сезоне-2023/24

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    Полузащитник «Челси» Коул Палмер подвел итоги прошедшего сезона-2023/2024 для лондонского клуба.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    «За последние пять матчей мы стали более сплоченными, чем в начале сезона. Происходит много всего. Тиаго Силва — один из лучших центральных защитников в футболе. Настоящая легенда. У нас молодая, воодушевляющая команда. Если мы продолжим усердно работать, то, я думаю, нас ждут большие свершения», — приводит слова Палмера BBC.

    После 38 туров «Челси» занял шестое место в АПЛ с 63 очками. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (91 очко).

    Палмер перешёл в лондонский клуб из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 47 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Tranfermarkt оценивает полузащитника в € 55 млн.

    В нынешнем сезоне 22-летний футболист сыграл 48 матчей, забил 27 мячей и отдал 15 голевых передач.

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