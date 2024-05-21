Орлов о Станковиче: Футболист замечательный, а тренер — это другая профессия

Известный комментаторвысказался о назначении сербана пост главного тренера

По мнению Орлова, Станкович вряд ли выведет «Спартак» на новый уровень.

«Футболист замечательный, а тренер — это другая профессия. Пока как тренер он еще…

Ну, правда, он "Ференцварош" вывел. У него такие же титулы как у Черчесова. Ну, кто знает? Но не верится», — сказал Орлов в новом выпуске на YouTube-канале «Такой футбол».

Станкович приступит к работе в «Спартаке» перед началом нового сезона.

Напомним, временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля стал Владимир Слишкович.