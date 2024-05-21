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    Орлов о Станковиче: Футболист замечательный, а тренер — это другая профессия

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    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    По мнению Орлова, Станкович вряд ли выведет «Спартак» на новый уровень.

    «Футболист замечательный, а тренер — это другая профессия. Пока как тренер он еще…

    Ну, правда, он "Ференцварош" вывел. У него такие же титулы как у Черчесова. Ну, кто знает? Но не верится», — сказал Орлов в новом выпуске на YouTube-канале «Такой футбол».

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    • Станкович приступит к работе в «Спартаке» перед началом нового сезона.

    Напомним, временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля стал Владимир Слишкович.

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