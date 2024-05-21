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    «Барселона» продлит контракт с 17-летним защитником

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    «Барселона» в ближайшее время продлит контракт с защитником Эктором Фортом.

    Эктор Форт
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    Эктор Форт

    По информации журналиста Фабрицио Романо, несмотря на серьезный интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги, 17-летний футболист не собирается покидать «Барселону».

    Новое соглашение Форта с «Барсой» будет рассчитано до июня 2029 года.

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    • Действующий контракт Эктора с каталонским клубом истекает летом 2025 года.

    Transfermarkt оценивает стоимость Форта в 7,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел за «Барселону» шесть матчей в рамках Ла Лиги, в которых отметился двумя результативными передачами.

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