«Барселона» продлит контракт с 17-летним защитником

в ближайшее время продлит контракт с защитником

По информации журналиста Фабрицио Романо, несмотря на серьезный интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги, 17-летний футболист не собирается покидать «Барселону».

Новое соглашение Форта с «Барсой» будет рассчитано до июня 2029 года.

Действующий контракт Эктора с каталонским клубом истекает летом 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Форта в 7,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел за «Барселону» шесть матчей в рамках Ла Лиги, в которых отметился двумя результативными передачами.