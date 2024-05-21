Джеррард: Я буду скучать по Клоппу

Легендавысказался об уходеиз мерсисайдского клуба.

«Я буду скучать по Юргену в основном потому, что он является одним из лучших тренеров мира, он развивает игроков и создает команды-победители, за которыми приятно наблюдать.

Он проделал здесь невероятную работу. Еще больнее, когда уходит человек, который чувствует себя частью семьи "Ливерпуля", одним из нас.

Я желаю ему всего наилучшего и хочу поблагодарить его за все, чего он достиг, а также за то, что он был нормальным, скромным, веселым и во всех отношениях замечательным человеком. Что за человек», — приводит слова Джеррарда сайт «Ливерпуля».

Напомним, что немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» осенью 2015-го года, проведя в клубе 9 лет. После окончания нынешнего сезона Клопп покинул стан «мерсисайдцев», на его замену пришел Арне Слот, который подписал контракт с клубом до лета 2027-го года.