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    Джеррард: Я буду скучать по Клоппу

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    Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался об уходе Юргена Клоппа из мерсисайдского клуба.

    Стивен Джеррард
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    Стивен Джеррард

    «Я буду скучать по Юргену в основном потому, что он является одним из лучших тренеров мира, он развивает игроков и создает команды-победители, за которыми приятно наблюдать.

    Он проделал здесь невероятную работу. Еще больнее, когда уходит человек, который чувствует себя частью семьи "Ливерпуля", одним из нас.

    Я желаю ему всего наилучшего и хочу поблагодарить его за все, чего он достиг, а также за то, что он был нормальным, скромным, веселым и во всех отношениях замечательным человеком. Что за человек», — приводит слова Джеррарда сайт «Ливерпуля».

    Напомним, что немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» осенью 2015-го года, проведя в клубе 9 лет. После окончания нынешнего сезона Клопп покинул стан «мерсисайдцев», на его замену пришел Арне Слот, который подписал контракт с клубом до лета 2027-го года.

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