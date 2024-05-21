Деменко: Если сменится чемпион, то поменяется мотивация, и станет более интересно

Известный в прошлом футболистоценил чемпионскую гонку в этом сезоне РПЛ.

«Для "Зенита" хорошо, что "Краснодар" участвует в чемпионской гонке. Потому что "быкам" обязательно нужно обыгрывать "Динамо", чтобы стать чемпионами, и это выгодно "Зениту". Мы все прекрасно понимаем, что "Краснодар" в не лучшем положении, но это единственный матч, как и для "Динамо", где обе команды могут выиграть.

Заслуженно чемпионство выиграет та команда, которая действительно это заслуживает. Из этих трёх претендентов любая команда вправе стать чемпионом. Я не сказал бы, что новый чемпион в РПЛ — это плюс для чемпионата. "Зенит" в последние пять лет был командой, которая была более укомплектована и мотивирована. А сейчас если сменится чемпион, то поменяется мотивация, и станет более интересно», — приводит слова Деменко «Чемпионат».