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    Куртуа: «Реал» оказывает колоссальное влияние на мировой футбол

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    Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мыслями о влиянии испанского клуба на мировой футбол.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Снаружи вы всегда видите грандиозное зрелище, но пока вы не окажетесь внутри, вы не поймёте, какое влияние "Реал" Мадрид оказывает на мировой футбол. Каждый год мы боремся за победу в Лиге чемпионов, клуб является лучшим в мире, и когда ты находишься внутри, ты видишь всё», — приводит слова Куртуа Madrid Universal.

    32-летний Куртуа выступает за «Реал» с августа 2018 года. За это время бельгиец провёл за клуб 233 матча, в которых 94 раза сыграл «на ноль».

    Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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