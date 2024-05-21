Куртуа: «Реал» оказывает колоссальное влияние на мировой футбол

Тибо Куртуа Фото: globallookpress.com
«Снаружи вы всегда видите грандиозное зрелище, но пока вы не окажетесь внутри, вы не поймёте, какое влияние "Реал" Мадрид оказывает на мировой футбол. Каждый год мы боремся за победу в Лиге чемпионов, клуб является лучшим в мире, и когда ты находишься внутри, ты видишь всё», — приводит слова Куртуа Madrid Universal.
32-летний Куртуа выступает за «Реал» с августа 2018 года. За это время бельгиец провёл за клуб 233 матча, в которых 94 раза сыграл «на ноль».
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.