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    Березовский: Гораздо более слабые футболисты играют в амплуа Сперцяна в топ-лигах

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    Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Желаю ему этого. Потенциал у Эдика огромный. Гораздо более слабые игроки играют в амплуа Эдика в топ-лигах. И ведь он продолжает прогрессировать. Не думаю, что стоит сожалеть о срыве с "Аяксом" в 2023-м: клуб быстро погрузился в проблемы. Все к лучшему. Прошлым летом Эдик еще и женился — это тоже, бывает, выбивает из колеи. И я такое отчасти переживал. Окажется в более конкурентной среде — еще прибавит», — цитирует Березовского Sport24.

    Сперцян провел за «Краснодар» 107 матчей, в которых отметился 33 голами и 25 результативными передачами.

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