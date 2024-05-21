Березовский: Гораздо более слабые футболисты играют в амплуа Сперцяна в топ-лигах

Тренер вратарей сборной Армениивысказался об игре полузащитника

«Желаю ему этого. Потенциал у Эдика огромный. Гораздо более слабые игроки играют в амплуа Эдика в топ-лигах. И ведь он продолжает прогрессировать. Не думаю, что стоит сожалеть о срыве с "Аяксом" в 2023-м: клуб быстро погрузился в проблемы. Все к лучшему. Прошлым летом Эдик еще и женился — это тоже, бывает, выбивает из колеи. И я такое отчасти переживал. Окажется в более конкурентной среде — еще прибавит», — цитирует Березовского Sport24.

Сперцян провел за «Краснодар» 107 матчей, в которых отметился 33 голами и 25 результативными передачами.