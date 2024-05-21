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    Бенитес дал совет Слоту

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    Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес дал совет будущему наставнику мерсисайдцев Арне Слоту.

    Рафаэль Бенитес
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    Рафаэль Бенитес

    «Честность, трудолюбие и успех приносят уважение и восхищение — вот ключ к тому, чтобы быть принятым в городе Ливерпуль. Что бы вы ни думали, вам придётся быстро понять, что значит быть тренером "Ливерпуля". В каждой игре от вас ждут победы. А если вы побеждаете и играете хорошо, то от вас будут ожидать, что вы выиграете и с разницей в три гола.

    Если вы спросите моё мнение о том, что ждет Арне Слота, важно помнить о контексте, потому что нужно сравнивать "Ливерпуль" сейчас с тем, когда я пришёл в 2004 году. Следовать за Юргеном Клоппом нелегко, но самый важный вопрос для любого менеджера, приходящего в новый клуб, всегда звучит так: "Насколько хороши игроки?" и "Могут ли они соответствовать тому, как мы хотим играть?".

    В "Ливерпуле" увидели в Арне качества, которые им нравятся. Мой самый большой совет ему или любому другому менеджеру — он должен быть самим собой, понимая культуру клуба и города, в который он приезжает работать. Как только он это поймёт, он сделает первый позитивный шаг, и его направят по верному пути», — приводит сова Бенитеса The Telegraph.

    Контракт нидерландского специалиста вступит в силу с 1 июня 2024 года после того, как Слот получит разрешение на работу в Англии.

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