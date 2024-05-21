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    Арарат-Армения — Ширак: смотрите прямую трансляцию 21.05.2024 в 19:00

    21.05.2024 в 19:00 начнется матч в Высшей лиге Армении Арарат-Армения — Ширак

    Футбол
    21.05.2024 в 19:00 начнется матч в турнире в Высшей лиге Армении Арарат-Армения — Ширак. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Ширак» — «Арарат-Армения» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Ширак». Коэффициент ставки — 3.18.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Арарат-Армения»).

    Прямую трансляцию матча Арарат-Армения — Ширак смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

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