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    Президент «Урарту»: Не знаю, уйдет ли Глушаков

    Футбол Футбол России
    Президент армянского футбольного клуба «Урарту» Джеван Челоянц заявил, что у него нет информации о возможном уходе бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова из команды по истечении срока контракта.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «У Глушакова контракт до конца месяца. Не знаю, покинет он клуб или нет», — приводит слова Челоянца «РИА Новости Спорт».

    Напомним, ранее 37-летний Глушаков объявил, что покинет «Урарту» по завершении нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что российского хавбека вывели из состава «Урарту» по причине конфликта с одноклубником. Глушаков якобы имел «романтические отношения» с женой товарища по команде, из-за чего между игроками произошла ссора. Сам Денис эти слухи опроверг и заявил, что не играет из-за повреждения.

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