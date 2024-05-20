Родри объяснил, почему «Арсенал» не смог взять чемпионство в АПЛ

Полузащитникрассказал, в чем отличие «горожан» от лондонского

«Если честно, я думаю, что все дело здесь (указывает на голову). Это менталитет. "Арсенал" тоже заслужил (победу в лиге), они провели невероятный сезон, но я думаю, что разница здесь (снова указывает на свою голову).

Когда они приехали сюда, играть с нами на "Этихаде", я увидел их и сказал: "М-да, они не хотят нас победить, им достаточно ничьей".

С нашим менталитетом мы бы так не поступили. И мы их догнали. В конце концов, если вы оставили нам одно очко, тогда мы выиграем последние семь-восемь матчей, несмотря на то, что это так тяжело. Я думаю, что все сводится к менталитету», — сказал Родри Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Сити» занял 1-е место в таблице АПЛ с 91-м очком в активе, опередив «Арсенал» на 2 балла.