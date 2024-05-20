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    Родри: Вся разница с «Арсеналом» заключается в менталитете

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался по поводу поражения «Арсенала» в чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

    Родри
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    Родри

    «Лондонский "Арсенал" провел невероятный сезон, но вся разница заключается в менталитете. Когда они пришли сюда на "Этихад", они не хотели нас обыгрывать. Они просто хотели сыграть вничью», — приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

    По итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» с 89 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

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