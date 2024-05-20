Голкипер «Челси» Петрович: Лично я сильно доверяю Почеттино

Вратарьрассказал о работе с главным тренером команды

«Лично я сильно доверяю Маурисио Почеттино и всему его тренерскому штабу, потому что они поверили в меня и дали мне шанс. Они оказали мне достойную поддержку.

Порой бывает трудно управлять 25 игроками, каждый из которых имеет одинаковые характеристики, но он справляется хорошо. Каждый находит себя в его команде, и все верят в него. Мы рады, что он наш тренер», — приводит слова Петровича Daily Mail.

По итогам сезона 2023/2024 «Челси» занял 6-е место в таблице АПЛ с 63 очками в активе. Действующий контракт Почеттино с клубом рассчитан до лета 2025-го года.